Yemek Guymak nasıl yapılır? MasterChef 21 Ekim guymak tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Guymak nasıl yapılır? MasterChef 21 Ekim guymak tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Guymak nasıl yapılır? MasterChef 21 Ekim guymak tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar guymak tatlısı tarifi yaptı. Ekran başında izleyen seyirciler ise guymak tarifi araştırmaya başladı. Peki guymak nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız guymak tatlısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

22 Ekim 2021, Cuma 12:09 Son Güncelleme:
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Karaman'ın yöresel lezzetlerinden birisi olan guymak tarifi, nefis bir tatlıdır. Peki, guymak nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağını guymak tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

GUYMAK TARİFİ

Guymak malzemeler

  • 500 gram kaymak
  •   250 ml. süt
  •   400 gram un
  •   800 gram şeker
  •   750 ml. su
  •   5ml. limon suyu
  •   50 gram bal

GUYMAK YAPILIŞI

Kaymak, un ve süt birlikte karıştırılarak pembemsi bir renk alana kadar yarım saat kavrulur. Kavrulan bu karışım orta boy bir tepsiye yayılarak fırında 15 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirilir. Diğer taraftan şeker su bal ve limon ile hazırladığımız şurup, fırından çıkan tatlının üzerine sıcak olarak dökülür. Şurup çektikten sonra dilimlenerek servis yapılır.

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