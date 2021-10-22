Karaman'ın yöresel lezzetlerinden birisi olan guymak tarifi, nefis bir tatlıdır. Peki, guymak nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağını guymak tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

GUYMAK TARİFİ

Guymak malzemeler

500 gram kaymak

250 ml. süt

400 gram un

800 gram şeker

750 ml. su

5ml. limon suyu

50 gram bal

GUYMAK YAPILIŞI

Kaymak, un ve süt birlikte karıştırılarak pembemsi bir renk alana kadar yarım saat kavrulur. Kavrulan bu karışım orta boy bir tepsiye yayılarak fırında 15 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirilir. Diğer taraftan şeker su bal ve limon ile hazırladığımız şurup, fırından çıkan tatlının üzerine sıcak olarak dökülür. Şurup çektikten sonra dilimlenerek servis yapılır.



