Güzellik ve bakım ürünleri çevre dostu oluyor

Türkiye pazarında ilk olarak saç boyaları daha sonra da cilt bakım ürünleri ile yer edinen L’Oréal bünyesindeki Garnier’nin Tüketici Ürünleri Divizyonu Genel Müdürü

Talat Olgay “Ürünlerimiz doğadan ilham alan bileşenler içeriyor ve 2025 itibariyle tüm ürünlerimiz yalnızca geri dönüştürülmüş plastik kullanılarak yapılacak. Tüm paketler yeniden kullanılabilir, geri dönüşümlü veya bozunabilir olacak.” dedi ve sürdürülebilir güzellik ve bakım ürünleri hakkındaki sorularımızı yanıtladı.

Kozmetik sektöründe geri dönüşüm ve sürdürülebilirliğe olan ilgi ne durumda?

Türkiye’de güzellik ve bakım meraklıları, cilt bakım rutinlerinde her geçen gün daha fazla ürün kullanıyor. Sektör her geçen gün büyürken buna paralel olarak tüketicilerin farkındalığı da artıyor. Bu da firmaların geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik gibi kavramların üzerine daha fazla eğilmesini sağlıyor.

Bizim de daha doğal kaynaklı içeriklerle zenginleştirilmiş formüller üretme, sürdürülebilir içerikler kullanma gibi konularda önemli çalışmalarımız bulunuyor. Bu kapsamda çok kapsamlı bir çevresel programı hayata geçiriyoruz. Yeşile bağlılık sözü verdiğimiz girişimimizle güzellik sektörünün yönünü değiştirmek ve değişime öncülük etmek, en büyük hedefimiz.

Ne gibi yenilikler göreceğiz?

“Green Beauty” programıyla sürdürülebilirlik alanında öncü bir adım attığımızı belirtebiliriz. Bu, küresel çevresel etkiyi büyük ölçüde azaltmayı amaçlayan bir girişim. Bu kapsamda 2025 itibariyle tüm ürünlerimiz yalnızca geri dönüştürülmüş plastik kullanılarak yapılacak, tüm paketler yeniden kullanılabilir, geri dönüşümlü veya bozunabilir olacak. Aynı zamanda tüm sanayi bölgeleri de sıfır karbon olacak.

Güzelliği herkes tarafından ulaşılabilir hale getirme misyonuyla hareket ediyoruz. Ürünlerimiz doğadan ilham alan bileşenler içeriyor ve çevresel etkiyi azaltacak hatta ortadan kaldıracak şekilde dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Örnek vermek gerekirse;

• Plastik ve Paketleme:

- 2025 itibarıyla, ürünlerinin üretiminde hiç geri dönüştürülmemiş plastik kullanmadan her yıl 37.000 ton plastik tasarruf etmeyi* hedefliyor.

- 2025 itibarıyla tüm paketler ayrıca, yeniden kullanılabilir, geri dönüşümlü veya bozunabilir olacak.

• Ürün ve Formül:

- 2022 itibarıyla tüm fabrika temelli ve yenilenebilir içerikler sürdürülebilir şekilde satın alınacak.

- 2025 itibarıyla yeni ürünlerimizin %100’ü iyileştirilmiş çevresel profile sahip olacak.

• Fabrikalar ve İmalat:

- 2025 itibarıyla karbon sanayi bölgeleri, yenilenebilir enerji kullanımı yoluyla sıfır karbon salınımı noktasına ulaşacak.

- Sanayi bölgelerinin CO2 emisyonları hali hazırda %72** oranında düşürüldü.

• Dayanışmaya Önem Veren Kaynak Seçimi:

- 2025 itibarıyla “Dayanışmaya Önem Veren Kaynak Seçimi” programının bir parçası olarak dünya genelinde 800 topluluğu güçlendirmiş olacak