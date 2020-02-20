Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri için oylamalar başladı!

Türkiye’nin yakından takip edilen ekonomi dergilerinden Fortune Türkiye ile araştırma şirketi Data Expert iş birliğinde yürütülen “Türkiye’nin En Etkin 50 CMO’su” araştırması sonuçlandı. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin üst düzey pazarlama yöneticilerinin değerlendirildiği araştırma, 2 yıldır pazarlama fonksiyonunun fark yaratan rolüne ve önemine dikkat çekiyor. Her yıl yapılan araştırmanın ardından farklı sektörlerin başarılı C Level yöneticileri, düzenlenen törenle ödüllerinin sahibi oluyor.

Watsons Türkiye Ticaret ve Pazarlama Direktörü Cem Demiröz, “Türkiye’nin En Etkin 50 CMO”sundan biri seçilerek, iş dünyasına yaptığı katkılardan dolayı ödüle layık görüldü. 21 yıldır Ticaret ve Pazarlama alanlarında görev alan ve 12 yıldır üst düzey yönetici olarak çalışan Demiröz, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Pittsburgh Üniversitesi’nde MBA eğitimi almıştır. Sırasıyla Doğan Yayıncılık, Sony Türkiye, Dixons Retail ve Tesco’da üst düzey yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlenmiştir. 2018 yılından beri Watsons Türkiye’de Ticaret ve Pazarlama Direktörü olarak çalışma hayatına devam etmektedir.



