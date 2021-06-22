Gwyneth Paltrow: Çocuklarımın babası kardeşim gibi

ABD'li oyuncu Gwyneth Paltrow, eski eşi olan Coldplay’in solisti Chris Martin’le şimdiki ilişkisi hakkında açıklama yaptı. Today Show programına katılan Paltrow, Martin için, “Benim erkek kardeşim gibi. O benim ailem. Onu seviyorum” diye konuştu.

48 yaşındaki Paltrow, eski eşiyle ilgili konuşurken, “Bana bu çocukları verdiği için ona çok minnettarım” ifadelerini kullandı.

Gwyneth Paltrow ile 44 yaşındaki Chris Martin’in 17 yaşında Apple ve 15 yaşında Moses adında iki çocuğu bulunuyor.

'BOŞANMAK İSTEMEDİM'

Ünlü oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda, Martin’den hiçbir zaman boşanmak istemediğini itiraf etmiş ve “Teorik olarak, çocuklarımın babasıyla evli olmamak istemiyordum. Ancak bu süreçte kendim hakkında hayal edebileceğimden daha fazlasını öğrendim” demişti.