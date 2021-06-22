Magazin Gwyneth Paltrow: Çocuklarımın babası kardeşim gibi

Gwyneth Paltrow: Çocuklarımın babası kardeşim gibi

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Gwyneth Paltrow: Çocuklarımın babası kardeşim gibi

Oyuncu Gwyneth Paltrow, 2016 yılında boşandığı ve iki çocuğunun babası şarkıcı Chris Martin ile şu anki ilişkisi hakkında konuştu. Paltrow, eski eşi için, "Benim erkek kardeşim gibi" ifadelerini kullandı.

22 Haziran 2021, Salı 13:17 Son Güncelleme:
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ABD'li oyuncu Gwyneth Paltrow, eski eşi olan Coldplay’in solisti Chris Martin’le şimdiki ilişkisi hakkında açıklama yaptı. Today Show programına katılan Paltrow, Martin için, “Benim erkek kardeşim gibi. O benim ailem. Onu seviyorum” diye konuştu.

48 yaşındaki Paltrow, eski eşiyle ilgili konuşurken, “Bana bu çocukları verdiği için ona çok minnettarım” ifadelerini kullandı.

Gwyneth Paltrow ile 44 yaşındaki Chris Martin’in 17 yaşında Apple ve 15 yaşında Moses adında iki çocuğu bulunuyor.

'BOŞANMAK İSTEMEDİM'

Ünlü oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda, Martin’den hiçbir zaman boşanmak istemediğini itiraf etmiş ve “Teorik olarak, çocuklarımın babasıyla evli olmamak istemiyordum. Ancak bu süreçte kendim hakkında hayal edebileceğimden daha fazlasını öğrendim” demişti.

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