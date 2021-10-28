Magazin Haberler doğru mu? Sessizliği iddiaları güçlendirdi!

Haberler doğru mu? Sessizliği iddiaları güçlendirdi!

Magazin

Haberler doğru mu? Sessizliği iddiaları güçlendirdi!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Fekeli karakteri ile beğeni toplayan Kerem Alışık'ın dizinin yeni bölümlerinde yer almaması dikkat çekti. Önceki gece Etiler'de görüntülenen Alışık, "Murat Ünalmış'la kavga ettiğiniz için mi diziden ayrıldınız?" sorusunu yanıtsız bıraktı. Ünlü ismin sessizliği iddiaları güçlendirdi.

28 Ekim 2021, Perşembe 19:21 Son Güncelleme:
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Başrollerinde Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve İbrahim Çelikkol gibi isimlerin rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezonuyla hem senaryosu hem de kadrosu ile yakından takip ediliyor.

Uzun zamandır Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık'ın yeni bölümlerde yer almaması izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

Geçtiğimiz akşam Etiler'de objektiflere takılan ve trafik ışıklarında magazincilere yakalanan Kerem Alışık'a muhabirler "Murat Ünalmış'la kavga ettiğiniz için mi diziden ayrıldınız?" sorusunu yöneltti.

Kerem Alışık, sorulara karşı sessiz kalması iddiaları güçlendirdi. Alışık'ın Murat Ünalmış ile yaşadığı kavga nedeniyle diziye veda ettiği magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı.

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