Türkiye Hablemitoğlu suikastinde flaş gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu

Hablemitoğlu suikastinde flaş gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu

Türkiye

Hablemitoğlu suikastinde flaş gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde suikaste uğrayan Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısının MİT tarafından Ukrayna'da bulunduğunu açıkladı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 23:59 Son Güncelleme:
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Necip Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili önemli gelişmeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

Bunu ilk defa bu programda açıklayacağım. MİT uzunca süredir bu suikastın katil zanlılarından olan Nuri Gökhan Bozkır'ın izini sürüyordu.

Bu şahıs kırmızı bültenle aranıyordu. Kaçtığı yurtdışında 2015 yılından itibaren FETÖ medya organlarına verdiği röportajlarında da ülkemiz aleyhine asılsız iddialarda bulunuyordu.

İstihbaratımız Ukrayna'da saklandığını tespit etti ve bu şahsın yakalanarak ülkemize getirilmesi konusunda Zelenskiy ile de, önceki devlet başkanlarıyla da konuştuk. Bu kişi cinayetin zanlısı olarak ülkemiz yargısına hesap veriyor. Bu iş neticelendi, FETÖ'yle irtibatı dışında DEAŞ'a silah ve mühimmat temin ettiği de bilinen birisi. Bu kişinin yakalanıp ülkemize getirilmesi geçmişteki faili meçhul cinayetleri aydınlatma konusundaki kararlılığımızın da ispatıdır.

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