Türkiye Hac 2020 iptal mi? Bu yıl hac yapılacak mı? 2020 hac son durum

Hac 2020 iptal mi? Bu yıl hac yapılacak mı? 2020 hac son durum

Türkiye

Hac 2020 iptal mi? Bu yıl hac yapılacak mı? 2020 hac son durum

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan'ın, Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışından hacı adayı kabul etmeme kararına ilişkin, "2020'de kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır." ifadelerini kullandı.

22 Haziran 2020, Pazartesi 22:57 Son Güncelleme:
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurduğunu belirtti.

Başkanlığın gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Erbaş, "2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yarın Başkanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır." bilgisini verdi.

AA


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