Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 298 bin 800 kişinin katıldığı hac kura sonuçları açıklandı. Hacı adayları, e-Devlet üzerinden alacakları ‘Hac Kesin Kayıt Belgesi’ ile 13-24 Ocak tarihleri arasında il müftülüklerine ve acentelere kayıt yaptırabilecek. Hac kuraları ne zaman açıklanacak? 2020 hac kuraları çekildi mi? sorularının yanıtları haberimizde. Peki, 2020 hac sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2020 hac kura sonucu sorgulama motoru.

Hac kura sonuçları nasıl sorgulanır?

Hac kura sonuçları için sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi aracılığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi aracılığıyla öğrenilebilecek. Bunun için hacı adaylarının TC Kimlik Numaraları ile E-Devlet şifrelerini hazır bulundurmaları önem arz edecek. E-Devlet şifreleri, postaneler aracılığıyla edinebilecek.

2020 hac kuraları sorgulama işlemi nasıl yapılır?

2020 yılına ait Hac kuraları çekildikten sonra TC ile sorgulama ekranı, 9 Ocak saat 21.00 itibariyle erişime açıldı. Sonuçlar, E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Bunlara ilaveten, Hacca gitmeye hak kazanan kişilere kısa mesaj olarak da bilgilendirme yapılacak.

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Kesin kayıt ne zaman?

Hac kuraları neticesinde kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, 13-24 Ocak tarihleri arasında E-Devlet şifreleri ile giriş yaparak Hac Kesin Kayıt Belgesi alacak. Bu belge ile ilk müftülükleri ya da acenteler üzerinden kayıt işlemi sağlanabilecek.