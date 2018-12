Hac ön kayıt nasıl yapılır? Son gün ne zaman? Hac durum sorgulama

Her yıl on binlerce hacı adayı İslam'ın 5 şartından biri olan "hacca gitmek" için can atıyor. Hacca gitmek için ise ön kayıt ve kayıt güncelleme şart... Bu nedenle vatandaşlar her yıl kayıt tarihlerini dört gözle bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu bekleyişe son vererek ön kayıt tarihlerini vatandaşa duyurdu ve detaylı bilgileri verdi.

HAC BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2019 YILINDA İLK DEFA KAYIT YAPTIRACAKLAR VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

1- İlk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatları 08- 14 Aralık 2018 tarihleri arasında ilgili bankalara online veya doğrudan (Albaraka Katılım Bankası, Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, PTT) 20.-TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra; Müracaatlarını Başkanlığımız “www.hac.gov.tr” internet adresinden elektronik ortamda veya il ve ilçe müftülüklerine form dilekçe ile müracaat ederek kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

2- Hacı adaylarının internet adresinden elektronik ortamda veya müracaat formunda, kuraya birlikte katılmak istenen kişi/kişileri varsa, mutlaka bunları belirtmelidirler.

3- Hac fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak “Oda Tercihli’’ veya “Otel’’ konaklama türlerinden birini tercih edecekler.

4- Yapılacak tercihler bağlayıcı olacağı ve daha sonra hac konaklama türlerinde değişikliğe izin verilmeyecektir.

5- 2018 yılında hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri 08 Aralık 2018 tarihinde Başkanlığımız tarafından yapılacaktır.

6- Kaydı Başkanlıkça yapılanlardan; Adres, il/ilçe, konaklama türü, kura birlikteliklerinde veya iletişim bilgilerinde (Cep Telefon değişikliklerinde) değişiklik talebinde bulunanların, 08 - 14 Aralık 2018 tarihleri arasında il/ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini yaptıracaklardır.

7- Vatandaşlarımızın iletişim bilgilerini mutlaka girmeleri gerekmektedir. (Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hac kazanan vatandaşlarımız “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgelerini cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerdir.)

8- Yabancı uyruklu olanların kayıtları alınmayacaktır.

9- Hacca götürülmek istenen 0-6 yaş çocukların kayıtlarının ebeveynleri ile birlikte yapılacaktır.

10- İnternet adresinden elektronik ortamda veya müracaat formunda Müracaat formunda hacı adayı tarafından doldurulan bilgiler kayıtlarda esas alınacaktır.

11- İlk defa kayıt yaptırmak isteyen 45 yaş altı bayanlardan mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleriyle birlikte yapacaklardır.

Müracaatlarda;

a. Eş, anne, baba, kayınvalide, kayınbaba, kardeş, çocuk gibi akrabaların birbirleriyle,

b. Her hangi bir akrabalık bağı olmayan vatandaşlarımızın, istemeleri halinde, 10 kişiyi geçmemek şartıyla grup halinde, Tek bir kura numarası ile kuraya katılabileceklerdir.

12- Günlük aktivitelerini kendi başlarına gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta ve yaşlı olan vatandaşlarımızın müracaatlarını, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte yapacaklardır.

13- Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içerisinde sisteme girilmeyen müracaatların kabul edilmeyecektir.

14- Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını “www.hac.gov.tr” internet adresinden kontrol edebilecekler, kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, ilgili müftülüklerden bilgilerini kayıt süresi içerisinde düzelttirebileceklerdir.

15- İnternet ortamında veya müftülüklere yapılan müracaatlardaki bilgi eksikliğinden "Grup Başı" olarak yazılan veya dilekçeyi imzalayan kişi sorumlu olacaktır.

HAC DURUM SORGULAMA

KURA ÇEKİMİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

a) Hac kuraları, 28 Aralık 2018 cuma günü saat 15:00’da çekilecek ve aynı gün internetten ilan edilecektir.

b) 2019 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecektir.

c) Kesin Kayıtla ilgili detaylı bilgiler bilahare ilan edilecektir.