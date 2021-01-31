Türkiye Hacettepe Üniversitesi 37 adet baz istasyonu yerini kiraya verecek

Hacettepe Üniversitesi 37 adet baz istasyonu yerini kiraya verecek

Türkiye

Hacettepe Üniversitesi 37 adet baz istasyonu yerini kiraya verecek

Hacettepe Üniversitesi 37 baz istasyonunu açık teklif usulü kiralamak için ilan açtı. ilana göre ihale Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı toplantı odasında yapılacak.

31 Ocak 2021, Pazar 11:19 Son Güncelleme:
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Hacettepe Üniversitesi 37 adet baz istasyonu yerini kiraya verecek. Taşınmazların kiraya verilmesiyle ilgili ilan yayımlandı. İlanda özelliği ve Sıhhiye ve Beytepe'de yerleri belirtilen baz istasyonlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiralama işi yapılacak.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale günü ve saatine kadar hazır etmeleri gereken belgeler ve diğer ayrıntılar da ilan sayfasında verildi.

İlan sayfasına ulaşmak için tıklayın.

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