Hacettepe Üniversitesi bünyesinde sözleşmeli olarak çalışmak üzere 75 sağlık personeli alınacak. 75 personelin 69 tanesi hemşire, 1 tanesi eczacı (KPSS şartı aranmayacak), 1 fizyoterapist, 1 psikolog, 3 de sağlık teknikeri olacak.

Başvurular 2 Nisan 2020 itibarıyla başladı ve ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurulması gerekiyor. Başvurular sadece internet üzerinden yapılacak, şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek.

Personel alımı ilanının genel ve özel şartları ise ilan detayında belirtildi.











