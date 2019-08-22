Hacı Sabancı o yorumları silmiyor

Sevgilisi ve kardeşi Hacı Sabancı’yla olan tatil fotoğraflarını yaz boyunca Instagram’da paylaşan Sabancı’ya bazı takipçileri “Hayat sana güzel ve kolay” diye yorumlar yazıyor. Bazı mesajlar da hayli ağır. Ancak Sabancı hiçbirini silmiyor, mesajlara engelleme getirmiyor, sayfasını yorumlara kapatmıyor. İddiaya göre; hepsini de tek tek okuyor. Hatta bazılarına esprili cevaplar bile veriyor.

Müge Dağıstanlı/ POSTA