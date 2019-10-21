Hacı Sabancı tatil dönüşü direk spora başladı
Hacı Sabancı, Mayıs 2017’de mide küçültme ameliyatı olmuş, 130 kilodan 79’a düşmüştü
İki yıldır aşk yaşadığı Zeynep Nazlı Kayı ile Amerika tatilinde gönlünce yemek yiyen Hacı Sabancı soluğu sevgilisi ile Arnavutköy’de aldı.
7 kilometre yürüdüler
Boğaz’da 7 kilometre yürüyüş yaptılar. Hacı Sabancı, Instagram’da paylaştığı bu fotoğrafta taktığı maske nedeniyle kendisini süper kahraman ‘Batman’in can düşmanı ‘Bane’e benzetti.
'Bane zayıflamak için Bebek sahilinde yürüyüşlere başladı'
Hacı Sabancı, fotoğrafın üzerine şöyle yazdı:
“Gotham City’de kiloları alan Bane, zayıflamak için Bebek sahilinde yürüyüşlere başladı.”