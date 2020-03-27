Hacı Sabancı'nın sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı: Çok kırılganım
Densa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı 2 yıldır aşk yaşadığı Zeynep Nazlı Kayı Hello dergisine konuştu.
27 Mart 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Hacı Sabancı’nın 2 yıldır aşk yaşadığı Zeynep Nazlı Kayı, Hello dergisine röportaj verdi. İşte gelin adayı Kayı hakkında bilinmeyenler:
Bilinmeyen özellikleri
- Disiplinli ve çok düzenli biriyim.
- Problem çözmekte üstüme yoktur.
- Çok kırılganım, bunu pek kimse bilmez.
- Sağlıklı yemekler, içecekler hazırlamayı severim. En son zerdeçallı karnabahar yapmayı öğrendim.
Moda
- Bence dünyadaki zamansız stil ikonu Cate Blanchett.
- Sade, minimal ve maskülen bir tarzım var.
- Renkli külotlu çorap asla giymem.
- Mini elbise, blazer ceket ve botlarım dolabımın vazgeçilmezleri.
- Hacı’ya en çok sorduğum soru şu; ‘O küpeyi mi takayım, bu küpeyi mi?”
Güzellik
- Günde 2 litre su tüketirim.
- Sabah kendi hazırladığım meyve suyunu içerim.
- İki ayda bir cilt temizliği ve nem bakımına giderim.
Aşk
- Hacı ile 2.5 yıldır birlikteyiz. Güzel gidiyor.
- Hacı dürüst, merhametli ve çok zeki biri.
- Birlikte yapmaktan keyif aldığımız şeyler kayak, spor, sergi gezmek, sanat üzerine sohbet.