Magazin Hacı Sabancı'nın sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı: Çok kırılganım

Hacı Sabancı'nın sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı: Çok kırılganım

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Hacı Sabancı'nın sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı: Çok kırılganım

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı 2 yıldır aşk yaşadığı Zeynep Nazlı Kayı Hello dergisine konuştu.

27 Mart 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Hacı Sabancı’nın 2 yıldır aşk yaşadığı Zeynep Nazlı Kayı, Hello dergisine röportaj verdi. İşte gelin adayı Kayı hakkında bilinmeyenler:

Bilinmeyen özellikleri

  • Disiplinli ve çok düzenli biriyim.
  • Problem çözmekte üstüme yoktur.
  • Çok kırılganım, bunu pek kimse bilmez.
  • Sağlıklı yemekler, içecekler hazırlamayı severim. En son zerdeçallı karnabahar yapmayı öğrendim.

Moda

  • Bence dünyadaki zamansız stil ikonu Cate Blanchett.
  • Sade, minimal ve maskülen bir tarzım var.
  • Renkli külotlu çorap asla giymem.
  • Mini elbise, blazer ceket ve botlarım dolabımın vazgeçilmezleri.
  • Hacı’ya en çok sorduğum soru şu; ‘O küpeyi mi takayım, bu küpeyi mi?”

Güzellik

  • Günde 2 litre su tüketirim.
  • Sabah kendi hazırladığım meyve suyunu içerim.
  • İki ayda bir cilt temizliği ve nem bakımına giderim.

Aşk

  • Hacı ile 2.5 yıldır birlikteyiz. Güzel gidiyor.
  • Hacı dürüst, merhametli ve çok zeki biri.
  • Birlikte yapmaktan keyif aldığımız şeyler kayak, spor, sergi gezmek, sanat üzerine sohbet.


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