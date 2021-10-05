Dünyada ve Türkiye’de her 30 saniyede bir siber saldırı gerçekleştiren hacker'lar dijital dünyada iğne deliği kadar bir boşluk dahi bulsalar asla affetmiyorlar. Şu an özellikle sağlık ve enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yoğun bir atak var. Çünkü bu alanlar insan hayatını yakından ilgilendirdiği için getirisi çok fazla. Ayrıca sektör farketmeksizin KOBİ’lerin çok büyük kısmı da siber tehdit altında. ‘Kim bizimle uğraşır ki’ düşüncesiyle binlerce işletme, bilgisayarlarına ufak bir koruma kalkanı dahi eklememiş.

BİLGİLER ELLERİNDE

Tehlikenin büyük boyutlara ulaştığına dikkat çeken yerli siber mühendislik şirketi Infraris Genel Müdürü Can Sobutay, “Binlerce KOBİ’nin bilgileri hackerların elinde ve bundan işletmenin haberi bile yok. Hackerlar bunlarla tek tek iletişime geçip ciddi fidyeler istiyor. Vermeyen batma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Ayrıca kimse ne kadar hackendiğinin de farkında değil. Bu saldırılara karşı korunmak maliyeti ise düşük. Hacklendikten sonra harcayacağınız rakamın onda birine bu tür sorunlardan kurtulabilirsiniz” dedi.

ÇAĞIN MAFYASI

Mafyacılığın bir kolunun da siber saldırı yaparak şirketlere çökme olduğuna dikkat çeken Sobutay, şunları söyledi: “Hacker'lar verilerinizi ele geçiriyor. Sonra sisteminizdeki açığı size gösteriyor ve bunun karşılığında para istiyor. Saldırıya uğrayan şirketler ‘itibar kaybederiz’ diye bu olayları gizliyor. O nedenle ne tutarda fidye ödendiğine ilişkin tam bir veri de yok. Hacker'ların bir zamanlar politik bir dünya görüşü ve ciddi bir teknik bilgisi vardı. Şimdi sokaktaki dolandırıcıya hangi gözle bakıyorsak, bunlara da aynı şekilde bakıyoruz.”

16 YAŞA KADAR DÜŞTÜ

Siber saldırı yüzünden ölenlerin bile olduğuna vurgu yapan Can Sobutay, “Yoğun bakım sistemlerine erişim kesiliyor ve kişi yaşamını kaybediyor. Şöyle düşünün; normal bir dünyada sağlık için vermeyeceğimiz para yok. Hacker da, ‘Madem yaşamaya bu kadar bayılıyorsun, hastanelerin de benim’ diyebiliyor. Benzer durum enerji sektörü için de geçerli. Enerji olmasa da hayat durur. Özellikle bu iki sektörü çok iyi muhafaza etmek gerekiyor. Saldırılar ağırlıklı olarak ABD, Çin ve Rusya eksenli yaşanıyor” diye konuştu.