5 Aralık akşam Hadi ipucu sorusu belli oldu. Konu teknoloji... Uygulama, "En çarpıcı anları ölümsüz kılan, masalsı kareleri sevdikleriyle buluşturan fotoğraf tutkunu Hadiciler bu ipucumuzu çok sevecek! Tek bir fotoğraf çekmek yerine en az üç fotoğraf kullanan ve aydınlık noktaları yeniden değerlendirebilen özellik nedir?" sourusunu yarışmacılara geçti.

CEVAP: HDR

HDR (High Dynamic Range), kadrajın aynı olduğu ve farklı pozlanmış 3-5 veya 7 fotoğrafın yazılım aracılığıyla karanlık ve aydınlık yerleri belli bir mantık dahilinde yeniden değerlendirilerek dördüncü ve göze hitap eden tek bir fotoğraf haline getirilmesidir.

Kısaca HDR fotoğraf nedir için verilebilecek cevap ise oluşan fotoğraftaki aydınlık yüzey ile karanlık yüzey arasındaki ışık şiddetinin farkıdır.

HDR çekimler sayesinde ışık yoğunluğunun homojen dağılmadığı ve yukrıda bahsettiğimiz gibi karanlık ve aydınlık bölgelerin fazla olduğu, özellikle ters ışıklı ortamlarda yapılan çekimler, her fotoğraf karesinde ışık değerleri farklı şekilde optimize edilerek dengeye getirilir.