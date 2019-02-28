Hadi uygulaması 28 Şubat Perşembe günü 12:30’da yapılacak bilgi yarışması için ipucu sorusunu paylaştı. Uygulama takipçilerine “Çılbır olarak da bilinen yağsız pişmesi nedeniyle diyet tariflerinin de vazgeçilmezlerinden biri olan yumurtaya ne ad verilir? sorusunu sordu. İşte sorunu cevabı…

CEVAP

Poşe yumurta

POŞE YUMURTA NASIL YAPILIR?

Poşe yumurta, basit bir biçimde kabuksuz haşlanmış yumurta olarak tanımlanabilir. Düşük kalorili protein arayanlar için ideal bir alternatif.

Poşe yumurta pişirmek için tencere içine yaklaşık 4 parmak su ilave ederek kaynamaya bırakın. Su kaynadığında altını kısarak fokurdamasını önleyin. İçine yaklaşık 2 kaşık sirke ve biraz da tuz ilave ettikten sonra yumurtaları bir kase içerisinde kırarak yavaşça suya bırakın. 3 dakika kadar pişireceğiniz yumurtayı kevgir yardımı ile çevirerek pişirin. Yumurtayı pişirirken direkt suya kırmak yerine önce bir kaseye kırmalı sonra yavaşça suya bırakmalısınız. Böylece yumurtanın beyazı dağılmayacaktır. Yuvarlak ve opak bir kıvama gelen yumurtayı kevgirle dikkatlice aldıktan sonra kağıt havlu üzerinde suyunu alıp servise hazır hale getirebilirsiniz.