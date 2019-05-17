1960 yılında Birleşik Amerika denizaltı gemisi, tam bir dünya turunu aşağı yukarı tamamen su altında yaptığı bir yolculukla 60 günde tamamlamıştır. Dünya'yı denizin altından dolaşan bu denizaltının adı nedir?

CEVAP

USS TRİTON

USS Triton, bir Birleşik Devletler Donanması nükleer denizaltısıydı. 1960'ların başlarında, Dünya'nın çevresini dolaşımını gerçekleştiren ilk gemi oldu. Triton, sınıfının tek üyesiydi ve iki nükleer reaktör tarafından desteklenen tek Batı denizaltısı olma özelliğini taşıyordu.

Triton, ikinci denizaltıydı ve Yunan Tanrısı Triton adı verilen denizaltı ABD Donanması'nın beşinci gemisi oldu. 1959'da hizmete girdiği sırada Triton, şimdiye kadar 109 milyon dolarlık nükleer yakıt ve reaktör hariç inşa edilmiş en büyük, en güçlü ve en pahalı denizaltıydı.