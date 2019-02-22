Hadi ipucu sorusu: Ay; Dünya ile Güneş arasına girince ne olur?

22 Şubat Hadi öğlen yarışmasının ipucu sorusu Instagram hesabından duyuruldu. Soru astronomi sevenleri yakından ilgilendiriyor. Uygulamanın geçtiği soru şu şekilde: Hadi bugün 12.30'da! Astronomik olaylar ilginizi çeker mi hadiciler? Bugünkü ipucumuz bir tutulma türünden geliyor... Ay, Dünya ile Güneş arasına girince ne olur biliyor muyuz?

CEVAP: GÜNEŞ TUTULMASI

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Ay, Güneş ile Dünya’nın arasına geldiği zaman ve Güneş’in ışığını kestiği zaman oluşur. Güneş tutulması daima Yeniay’dır. Güneş tutulmaları kişilerle birlikte geniş kitleler üzerinde de etkili olur, Güneş’in tutulma esnasında bizlere yansıyan hayat enerjisi zayıflar. Güneş otorite ve liderlikle ilişkilendirildiğinden bu dönemlerde yönetim- lerde zayıflama karışıklıklar ve kaoslar yaşanabilir. Geçmişe ait konuların yeniden karşımıza çıkması. Bölgesel olarak depremler kazalar yangınlar, Güneş tutulmasının yansımaları arasındadır. Güneş ve Ay tutulmaları 6 ila 12 ay boyunca birey- sel ve bölgesel olarak etkisini göstermeye devam edecektir. Bireysel olarak Güneş tutulması doğum haritamızda hangi evde gerçekleşmişse o evle ilgili konularda etkili olacaktır.

GÜNEŞ TUTULMASI OLUNCA NE OLUR?

Güneş tutulmasının yaşanması beraberinde herhangi bir olayı getirmez. Düşünüldüğü gibi Güneş tutulmasının yaşanması deprem olma ihtimalini doğuran bir etken değil. Burçların Güneş tutulmasından çok etkilendiği söylenir. Tutulma sonrası yaşanan enerjiyle birlikte birçok burçta değişimler gözlenebilir.

SONRAKİ GÜNEŞ TUTULMALARI NE ZAMAN?

2 Temmuz 2019

26 Aralık 2019

21 Haziran 2020

14 Aralık 2020

30 Nisan 2060



