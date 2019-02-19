Hadi uygulaması ipucu sorusunu magazin gündeminden sordu. Uygulama, geçtiğimiz hafta gündemden düşmeyen elbiseyi takipçilerine sordu. Uygulama ipucu sorusu olarak “Azra Akın’ın 2002 yılında dünya güzeli seçildiği yarışmada giydiği elbise hakkında neler biliyoruz?” sorusunu takipçilerine yöneltti. İşte detaylar…

CEVAP

Cemil İpekçi tarafından tasarlanan elbise, tamamen pazenden yapılmış ve “en iyi elbise” seçilmişti. İpekçi, elbisenin maliyetini de geçtiğimiz günlerde katıldığı bir magazin programında 20 TL olarak açıklamıştı.

PAZEN NEDİR?

Pazen, İçi havlı dışı perdahlı pamuktan dokunmuş kumaş türüdür. Fransızca basin'den gelir. Basin İtalyanca pamuk anlamındaki bambax'tan türetilen bambasin sözcüğünün Fransızca'da 14. yüzyılda aldığı biçimdir. Pazen ya da Hasse adıyla da bilinen bu kumaş, bezayağı örgülü, beyazlatılmış, hafif gramajlı, iç çamaşırlarında ve işleme yapmak için kullanılan bir pamuklu kumaştır. Uygulanan apre türüne göre yumuşak ya da diri tutumlu olabilir. çok ince işlemelik patiskalarda 60-80 Neatkı, cm.'de 84-140 sıklıkta, 56-66 Ne çözgü, cm.'de 80-100 sıklıkta kullanılabilir. Günlük kulanım için dokunan patiskalarda ise, 20-30 Ne çözgü ve atkıdan cm.'de 20-36 sıklıklarda dokunan yapılar uygulanmaktadır.