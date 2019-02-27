Hadi bilgi yarışmasının 27 Şubat Çarşamba öğlen ipucu sorusu belli oldu. 12.30'da başlayacak olan yarışmada kullanıcılara "1995 yılında başlayıp 2002 yılına kadar süren ve müdavimlik yaratan oyun; Bir Demet Tiyatro'ya kimler ne kadar hakim? Bugünkü ipucumuz oradan geliyor. Zabıta İrfan'ı hatırlıyor musunuz? Peki ya bu karakteri canlandıranı?" sorusu yöneltiliyor.

CEVAP: ENGİN GÜNAYDIN

Engin Günaydın, 29 Ocak 1972, Erbaa,Tokat doğumlu Türk komedyen, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Bir Demet Tiyatro ile televizyon hayatına başlayan, Aşkım Aşkım ve Zaga'da daha geniş kitlelere kendini tanıtan Günaydın 2004 yılında Burhan Altıntop rolü ile Avrupa Yakası'nda patlama yaşar. Engin Günaydın, Garanti Bankası reklamında da oynadı. Engin Günaydın 2008 yılında Türk Ekonomi Bankası'nın reklam yüzü oldu, 2009'da da yeni reklamlarında oynadı.

Günaydın, 29 Ocak 1972 tarihinde Tokat'ın Erbaa, Tanoba ilçesinde doğdu. İlköğretimi Turhal'da, ortaöğrenimini Erbaa'da tamamlamıştır. Lisede, her sene yapılan okullar arası tiyatro yarışmasında aldığı ödül sonrası, jüri üyelerinin Günaydın'ı konservatuvara gitmesi yönündeki ısrarlarıyla oyunculuk hayatına ilk girişi yaptı. Ailesi onu meslek sahibi olsun diye ablasının yanına, yani İzmit'e yollamıştır. Fakat o İzmit'te tiyatroya girdi. Oradan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi, yatay geçişle Mimar Sinan Konservatuvarı'na girdi

2001-2004:Zaga

Engin Günaydın, kendini asıl Okan Bayülgen'in sunduğu Zaga'da gösterdi. Burada kısa skeçlere çıkan Günaydın, Yazı Tura adlı filmde de bir rol kaptı. Bu filmde Sencer karakterini canlandırdı. Ayrıca 2003 yılında "Hadi Uç Bakalım" ve "Alacakaranlık" dizilerinde oynadı.

2004-2009:Avrupa Yakası

Engin Günaydın, asıl çıkışını Gülse Birsel'in kendisini fark etmesiyle Avrupa Yakası'na katılarak yakaladı. Burada "Burhan Altıntop" karakterini canlandırarak büyük ilgi gördü. Dizinin 14 Eylül 2005 tarihindeki 3. Sezon'da giriş yapan Günaydın, dizide İdare Müdürü rolünü canlandırdı ve dizinin 24 Haziran 2009 tarihindeki son bölümüne kadar devam etti.

2011-2012:Muhteşem Yüzyıl

1. Sezon 1. Bölüm'de konuk olarak geldiği saraya 2. Sezon 1. Bölüm (35. Bölüm)'de yerleşmeye karar vermiş ve dizi kadrosuna dahil olmuştur. Daha sonra sözleşmesi bitmiş ve diziden ayrılmıştır.

2013-2014:Galip Derviş

Galip Derviş, Barakuda Film tarafından yapılıp Kanal D'de yayınlanan Polisiye, Komedi türündeki Türk televizyon dizisi. 28 Aralık 2014 tarihinde dizi final yapmıştır.

Oyunculuğu bırakması

Engin Günaydın, dizi oyunculuğunu bırakmıştır. Ama filmlere devam edeceğini belirtmiştir.