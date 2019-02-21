Hadi uygulaması 12:30’da başlayacak yarışmanın ilk ipucu sorusunu paylaştı. Uygulamanın bugünkü ipucu sorusu sinemadan geldi. Uygulama “Doctor Strange karakterini sinemada hangi oyuncu canlandırmıştır?”sorusunu takipçileri ile paylaştı. İşte detaylar…

CEVAP

Benedict Cumberbatch

DOKTOR STRANGE FİLMİ

Doktor Strange, Marvel Comics'in aynı adlı çizgi roman karakterinden uyarlanmış, 2016 yılı bilim kurgu, aksiyon, macera türlerindeki süper kahraman filmi. Scott Derrickson tarafından yönetilen filmin senaryosu Derrickson ve C. Robert Cargill tarafından yazıldı. Marvel Sinematik Evreni'nin 14. filmi olma özelliğini taşıyan yapımın başrollerinde Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong, Michael Stuhlbarg, Benjamin Bratt, Scott Adkins, Mads Mikkelsen ve Tilda Swinton yer almaktadır. Doktor Strange dünya galasını 13 Ekim 2016'da Hong Kong'da gerçekleştirdi, 4 Kasım 2016 tarihinde ABD başta olmak üzere birçok ülkede 3D ve IMAX 3D platformlarında yayınlandı. Film dünya çapında 677 milyon dolardan fazla hasılat elde etti, eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı ve özellikle görsel efektleri, oyuncu kadrosunun performansı ve müzikleri beğenildi.

FİLMİN KONUSU

Doktor Stephen Strange işinde oldukça başarılı olan bir beyin cerrahıdır fakat korkunç bir trafik kazasından sonra ellerini düzgün kullanamaz hale gelir. Çaresiz duruma düşen Strange, Jonathan Pangborn adındaki belinden aşağısı felçli bir hastanın mucizevi bir şekilde iyileştiğini öğrenir ve Pangborn, Strange'i Himalayalar'da bulunan Kamar-Taj'a yönlendirir. Burada Kadim Kişi (Ancient One) ve onun öğrencileri ile tanışan Strange'i hiç tahmin etmediği bir macera beklemektedir.

BENEDİCT CUMBERBATCH KİMDİR?

İngiliz dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu. Cumberbatch Manchester Üniversitesi'nden mezun oldu ve eğitimine Londra Müzik ve Dramatik Sanatlar Akademisinde devam ederek, Klasik Oyunculukta Yüksek Lisans yaptı.

Cumberbatch 2004 yılında Hawking adlı televizyon filminde Stephen Hawking'i oynadı. 2010 yılından beri Sherlock dizisinde Sherlock Holmes’i oynamaktadır. Sinemada, 2006'da Amazing Grace filminde, Genç William Pitt, 2013'te Bilinmeze Doğru: Star Trek filminde Khan, 12 Yıllık Esaret filmimde, William Prens Ford, Wikileaks: Beşinci Kuvvet filminde, Julian Assange ve Enigma filminde, Alan Turing rolleriyle başrol oynadı. 2012'den 2014'e kadar, Hobbit film serisinde Smaug ve Necromancer karakterlerini oynadı. 2016 yılında Doktor Strange filminde Dr. Stephen Strange karakterini oynadı.

Cumberbatch Sherlock dizisindeki oyunculuğuyla mini dizi ya da filmlerde “En İyi Erkek Oyuncu Emmy Ödülü”nü kazandı. Buna ek olarak iki Altın Küre ve altı BAFTA adaylığı bulunan Cumberbatch, Enigma filmindeki oyunculuğuyla Akademi Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu adaylığı elde etti.



