Hadi ipucu sorusu: 'Şu Çılgın Türkler' adlı romanın yazarı kimdir?

Haftanın ilk ipucu sorusu belli oldu. Uygulama bir yazarın ismini soruyor ve ipucunu "Hadi bugün 12.30'da! İpucumuz 2005 yılında yayımlandığında satış rekorları kıran bir eserden geliyor. "Şu Çılgın Türkler" adlı romanı duymayanımız var mı? Peki bu efsanevi romanın yazarını hatırlayabildik mi?" şeklinde geçiyor.

CEVAP: TURGUT ÖZAKMAN

TURGUT ÖZAKMAN KİMDİR?

1930 Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden (1952) mezun oldu. Bir süre avukatlık yaptı. Almanya'da Köln'de bir yıl kadar Tiyatro Bilimi Enstitüsü'nde tiyatro öğrenimi gördü (1955-1956). Devlet Tiyatrosu'nda, Ankara Radyosu'nda çalıştı, TRT Merkez Program Dairesi Başkanı, sonra da genel müdür yardımcısı (1967) oldu, İzmir Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi, Devlet Tiyatroları genel müdürü olarak (1983-1987) çalıştı. DTCF Tiyatro Bölümü'nde tiyatro dersleri verdi.

İlk oyun denemesi Masum Katiller, 1946'da Halkevi'nde oynandı. Hisar dergisinde öykülerinin de çıkmaya başladığı 1951'de Pembe Evin Kaderi kısa zamanda tanınması sağladı. Bu oyunuyla eserini Devlet Tiyatrosu'nda görmek mutluluğuna eren en genç piyes yazarımız oldu.

Şu Çılgın Türkler son çıkan romanı oldu. Kitap bugüne kadar Türk yayıncılık tarihinde en büyük rekoru kırarak birkaç ay (2005) içinde 200'ü aşkın baskı yaptı.