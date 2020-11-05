Filistin asıllı ABD’li Mohamed Hadid (72) ‘emlak kralı’ olarak tanınıyor. Dünyanın en çok kazanan modellerinden Bella (23) ve Gigi Hadid (24) kardeşlerin babası olan Hadid, Los Angeles’ta 60 milyon dolarlık malikane yaptırmıştı. Malikanenin imar planından iki katı büyüklüğünde olduğu belirlenince dava açılmıştı. 6 yıldır süren davada malikanenin yasal olmadığına ve yıkılmasına karar verilmişti.

‘Benim gibi kızlarım da battı’

Yıkım işlemleri de 5 milyon dolara mal olacaktı. Ancak Hadid, mahkemeye yıkım masraflarını karşılayamayacağını söyledi. Hadid’in dilekçesinde kızlarının adı da geçiyor. Hadid, kendi adına kurduğu havyar ve şampanya markasından kazanç elde edemediğini, kızlarının gözlük markasının da battığını öne sürüyor. Hadid’in başı daha büyük belaya girebilir. Milyarderler listesinde adı geçen Hadid’in mal varlığı soruşturuluyor.