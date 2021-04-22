Türkiye Hadımköy'de iki TIR kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Hadımköy'de iki TIR kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Türkiye

Hadımköy'de iki TIR kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Hadımköy'de iki TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yan yatan TIR'ın yabancı uyruklu sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

22 Nisan 2021, Perşembe 13:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, saat 10.30 sıralarında Hadımköy Abdülezelpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Kaya yönetimindeki 07 FOG 01 plakalı TIR sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen yabancı uyruklu Bobirjon Ergashev kontrolündeki TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yabancı uyruklu şoförün kontrolündeki TIR yan yatarak yoldan çıktı. Ergashev TIR'ın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri şoförü kısa süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaralı 2 şoför Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yabancı uyruklu sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA)

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Hangimiz yağlanmadık çılgınlar gibi?!
Şirin Sever
Hakan Çelik
En değerli yatırım
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Bir kerecik de...
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Türkiye kutuplardan ibaret değil
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Türkiye varyantı mı?
Murat Çelik
Banu Şen
Pandemide Bodrum'un şansı Mavi Yolculuk
Banu Şen
Erkut Can
84 milyonun dışındayız
Erkut Can
Murat Gülderen
Ramazanda mobil fırsat
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa Çalışma Ödeneği hangi ayları kapsayacak?