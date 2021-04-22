Kaza, saat 10.30 sıralarında Hadımköy Abdülezelpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Kaya yönetimindeki 07 FOG 01 plakalı TIR sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen yabancı uyruklu Bobirjon Ergashev kontrolündeki TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yabancı uyruklu şoförün kontrolündeki TIR yan yatarak yoldan çıktı. Ergashev TIR'ın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri şoförü kısa süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaralı 2 şoför Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yabancı uyruklu sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA)