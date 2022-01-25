İstanbul Hadımköy'de kar sebebi ile dün gece Trafik tam anlamıyla durdu. Yolda olan vatandaşlar ise geceyi arabasında geçirdi. CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu, o noktada saatlerdir bekleyenlerle konuştu.





İstanbul'da etkili olan Kar Yağışı nedeniyle vatandaşlarda yollarda araçlarında mahsur kalmış durumdalar. Avrupa otoyolu Hadımköy bağlantı noktasında araç kuyruğu oluştu. Yüzlerce binlerce ara var bu noktada. Vatandaşlar evlerine gitmeye çalışıyorlar. Dün akşamdan itibaren. Neredeyse 20 saati aşkın bir süredir vatandaşlar bu noktada bekleyişlerine devam ediyor.

"22 SAATTİR BURADAYIM"

Yolda mahsur kalan bir vatandaş, "Ben yaklaşık 22 saatten beri buradayım. Çalışıyordum. Haramidere'den Beylikdüzü'ne kadar 10 saatte gelebildik. 10 saatten sonrası da buraya kadar gelebildik. Bahçeşehir'de oturuyorum ama gidemiyoruz. Açılacak gibi de değil. 3-4 saat daha sürecek diyorlar." ifadelerini kullandı.

Mahsur kalan başka bir vatandaş ise, "18 saattir evime gidemiyorum. Normalde 15 dakikada giderdim." dedi.

Başka bir vatandaş ise, "Akşam 8'den beri buradayız. Geceyi zaten arabada geçirdik. Yapacak bir şey yok k i. Allah'tan yanımızda su ve bisküvi vardı. Yaşananlar ortada. Tuzlama yapılıyordu. 5 dakika sonra daha kötü oluyordu." dedi.

HARAMİDERE'DE TERK EDİLEN ARAÇLARLA DOLDU

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu. Kar nedeniyle hareket edemeyen sürücüler otomobillerini bırakarak evlerine toplu taşıma araçlarıyla döndü. Günün aydınlanmasıyla beraber yollardaki manzara gün yüzüne çıktı. Haramidere'de terk edilen araçlar havadan görüntülendi.

"BEYLİKDÜZÜ'NDEN ESENYURT'A KADAR YÜRÜDÜM"

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücü İbrahim Şahin, "Beylikdüzünden Esenyurt’a kadar yürüdüm. Arabayı çıkarmak için temizliyoruz. Herhalde 1 kaç saate çıkar. Yandaki araçlar çıkarsa biz de çıkabiliriz" dedi.

İSTANBUL’A GİDEMEYEN YOLCULAR SAATLERDİR BOLU’DAKİ TESİSLERDE BEKLETİLİYOR

İstanbul’da kar yağışı sebebiyle Bolu’dan geçişlerine izin verilmeyen yolcu otobüslerindeki vatandaşlar dinlenme tesislerinde yolun yeniden açılmasını bekliyor. Trabzon'dan İstanbul’a giden Sinan Rizelioğlu, “Kadir Topbaş zamanında bu yollar açıldı. İmamoğlu zamanında niye açılmıyor. Güya çalışma yapmışlar. Bu nasıl çalışma. 6 saattir bekliyoruz. Çoluk çocuk perişan olduk. İstanbul böyle bir şey görmedi. 20 senede bir insanları böyle mağdur ediyorlar. İlk defa böyle bir şeyler karşılaşıyorum. Ne zaman hareket edeceğiz bilmiyoruz” dedi.

Otobüs şoförü Ahmet Kaya ise "Saat 05.00’te yola çıktık. 17 saattir yoldayız. Kimseye kabahat bulmayalım. Devlet büyüklerimiz uyardı. Yola çıkmayın dediler. Hala yola çıkıyoruz. O zaman şikayet etmeyelim. Sadece acil işi olanlar gitsin. 10 araç yerine 1 araç gitsin. 5 saattir bekliyoruz” diye konuştu.



