Hadise: Anne duası almadan asla sahneye çıkmam

Hadise ile annesi Gülnihal Açıkgöz’ün arası 2018 yazında bozulmuştu. O dönem hastanelik olan Gülnihal Açıkgöz’ün yazdığı mektup ortaya çıkmış, “Kızlarımdan yana şansım gülmedi. Bardağı taşıran son damla Hadise’nin ‘Ev sizin, araba benim’ demesi oldu. Benim belimin ağrısını umursamadınız” şeklindeki sözleri haftalarca konuşulmuştu. Hadise daha sonra annesinin gönlünü almayı başarmıştı.

'Seni, senden çok seviyorum'

Hadise annesinin doğum gününde sosyal medyadan bir fotoğrafını paylaştı. Altına duygusal bir mesaj yazdı. İşte Hadise’nin sözleri:

“Seni, beni, bizi kimse bilemez. Ben bilirim, sen bilirsin. Bazen zor, bazen kolay ama hep el ele. İyi günde, kötü günde yanındayım, yanımdasın. Hâlâ her sahne öncesi sana mesaj atmadan, senden cevap gelmeden rahat etmiyorum. Senin duan olmadan sahneye çıkamıyorum. Seni, senden çok seviyorum. İyi ki doğdun annem.”



