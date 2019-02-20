Hadise, annesi Gülnihal Açıkgöz’ün sağlığı için masraftan kaçınmadı

Hadise, ablası Hülya ve kardeşi Derya Açıkgöz'le arasındaki para kavgası büyüyünce annesi Gülnihal Açıkgöz, temmuz 2018'de bunalıma girip intihara kalkışmıştı. Hadise, olayın izlerini silmek için elinden geleni yapıyor.

YARALAR ARTIK SARILDI

Hadise'nin, üzerine titrediği annesinin talihsiz olay sonucu ruhunda açılan yaraları sarmak için her yolu denediği iddia ediliyor. Gülnihal Hanım, intihar teşebbüsünden 4 ay sonra daha fazla İstanbul'da kalmak istemeyince küçük kızı Derya Açıkgöz'le Belçika'ya dönmüştü.

İşleri dolayısıyla İstanbul'da kalan Hadise ise iddiaya göre annesinin Belçika'nın en başarılı rehabilitasyon merkezlerinden birinde psikolojik tedavi görmesini sağladı. Annesine geçen aylarda Belçika'da bir ay boyunca düzenli olarak profesyonel destek aldırdığı iddia edilen popçunun bunun için de cebinden 12 bin dolar yani yaklaşık 64 bin lira çıktığı konuşuluyor.

Anne Gülnihal Açıkgöz, yıllarca yaşadığı Belçika'da psikolojik tedavi görüp kızı Hadise sayesinde sağlığına kavuştu. (Takvim)

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