Hadise estetik iddialarına böyle cevap verdi

Cesur kıyafetleri ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise 'Kalça estetiği yaptırdı' iddialarına Instagram'ın story bölümünden 'Ok Bye' notu düştüğü videoyla cevap verdi. Önce ayna önünde mayosu ile dans eden Hadise, daha sonra paylaştığı video ile adeta ‘Sürpriz sonlu video’ dedirtti.

'Estetik yok' mesajı

Arkası dönük olarak kameraya poz veren Hadise, bir anda üzerindeki montu çıkarıp kalçasını gösterdi ve böylece estetik yok mesajını da vermiş oldu.





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