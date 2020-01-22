Hadise estetik iddialarına böyle cevap verdi
Hadise, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaştığı video ile hakkında çıkan estetik iddialarına cevap verdi.
Cesur kıyafetleri ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise 'Kalça estetiği yaptırdı' iddialarına Instagram'ın story bölümünden 'Ok Bye' notu düştüğü videoyla cevap verdi. Önce ayna önünde mayosu ile dans eden Hadise, daha sonra paylaştığı video ile adeta ‘Sürpriz sonlu video’ dedirtti.
'Estetik yok' mesajı
Arkası dönük olarak kameraya poz veren Hadise, bir anda üzerindeki montu çıkarıp kalçasını gösterdi ve böylece estetik yok mesajını da vermiş oldu.
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