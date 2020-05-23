Hadise, 6 aylık hamile olan dünyaca ünlü Amerikalı modeloyuncu Gigi Hadid’in sosyal medyada makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara tepki gösterdi. Instagram’dan hem İngilizce, hem de Türkçe paylaşımda bulundu. Hadise, “Bir hamileye ‘Yüzü yorgun’ diye neden diğer kadınlar alay edercesine yorum yapıyor, anlamıyorum? Sıkıldım hakaretlerinizden. Korona sürecinde yaşadıklarımız size iyilik adına hiçbir şey katmamış, yazık!” ifadelerini kullandı.

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