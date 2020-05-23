Magazin Hadise, Gigi'ye sahip çıktı

Hadise, Gigi'ye sahip çıktı

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Hadise, Gigi'ye sahip çıktı

Zayn Malik ile birlikteliğinden ilk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Gigi Hadid makyajsız fotoğrafını paylaştı. Gigi'nin fotoğrafına olumsuz yorum yapanlara, şarkıcı Hadise tepki gösterdi.

23 Mayıs 2020, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Hadise, 6 aylık hamile olan dünyaca ünlü Amerikalı modeloyuncu Gigi Hadid’in sosyal medyada makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara tepki gösterdi. Instagram’dan hem İngilizce, hem de Türkçe paylaşımda bulundu. Hadise, “Bir hamileye ‘Yüzü yorgun’ diye neden diğer kadınlar alay edercesine yorum yapıyor, anlamıyorum? Sıkıldım hakaretlerinizden. Korona sürecinde yaşadıklarımız size iyilik adına hiçbir şey katmamış, yazık!” ifadelerini kullandı.

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