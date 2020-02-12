Hadise ve Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor?

Uzun süredir 'yeni aşk' haberleri ile magazin gündemine gelmeyen Hadise, sosyal medya hesabından bir köpekle çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Kalp emojili paylaşım yapan popçunun yanındaki köpeğin, oyuncu Kaan Yıldırım’a ait olduğu ortaya çıktı.

'Kim diyor yalnız olduğumu?'

Yakışıklı oyuncunun fotoğraflarından köpeği tanıyan sosyal medya kullanıcıları, ikilinin adını aşk dedikodularına karıştırdı. Hadise, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Kim diyor yalnız olduğumu? Niye yalnız olduğumu düşünüyorsunuz? Biri olsa da söylemem" demişti.

Ezgi Eyüboğlu ile evlenmişti

Başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' dizisiyle adından söz ettiren Kaan Yıldırım, 14 Mayıs 2016 tarihinde meslektaşı Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlenmişti. Oyuncu çift, 26 Haziran 2019 tarihinde evliliklerini sonlandırmıştı.

Ayrılığın ardından Kaan Yıldırım'ın adı başta Demet Özdemir olmak adına bir çok ünlü güzelle aşk dedikodularına karıştı.

Kaan Yıldırım, şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Hekimoğlu' dizisinde 'Mehmet Ali' karakterine hayat veriyor.