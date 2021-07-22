Magazin Hadise: Kadınların sesini daha çok duyacaksınız!

Hadise: Kadınların sesini daha çok duyacaksınız!

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Hadise: Kadınların sesini daha çok duyacaksınız!

Son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Açıkgöz'ün şarkıları için bir müzik platformu New York'ta tanıtım yaptı. New York Times Square Meydanı'ndaki bir binada yer alan fotoğrafını paylaşan Hadise, "New York Times Square’da kendimi gördüğümde bir kez daha emin oldum kadınların sesini daha çok duyacaksınız" ifadelerini kullandı.

22 Temmuz 2021, Perşembe 11:45 Son Güncelleme:
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Oyuncu Kaan Yıldırım ayrılığı sonrası iş insanı Mehmet Dinçerler (33) ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Hadise (35), Instagram'dan yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

'BENİM ADIM HADİSE'

New York Times Square Meydanı'ndaki bir binada yer alan fotoğrafını yayınlayan Hadise, verdiği mesajla da adından söz ettirdi.

Şarkıcı, paylaşımına; "Benim adım Hadise. Hayal ettiklerimi gerçekleştirmek, konuşmak istediklerimi konuşmak ve yaşamak istediklerimi yaşamak için korkmuyorum! Özgürce şarkı söylüyorum, dans ediyorum. Bugün New York Times Square’da kendimi gördüğümde bir kez daha emin oldum kadınların sesini daha çok duyacaksınız" notunu düştü.


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