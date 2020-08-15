Hadise kendinden geçti
Hadise ile sevgilisi Kaan Yıldırım aylardır muhabirlerden köşe bucak gizleniyordu. Geçtiğimiz günlerde, büyük aşk gün yüzüne çıktı.
15 Ağustos 2020, Cumartesi 01:52 Son Güncelleme:
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Pandemi döneminde Kaan Yıldırım’ın evinde kalan Hadise, sevgilisinin köpeği Benek ile fotoğraf paylaşınca aşkları ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde Kaan Yıldırım Instagram hesabından Hadise ile tatil pozunu paylaşmış ve büyük aşk ortaya çıkmıştı.
İlişkilerini artık gizlemeyen Hadise de Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladığı Sibel Can'ın ‘Yalnız Beni Sev’ şarkısıyla kendinden geçti.
”Sen yoksun yаnımdа, içimde bir boşluk vаr
Seni görmezsem kаrşımdа, kаrаnlık bir dünyа vаr
Sаnki günler zindаn gibi dolаnır etrаfımdа
Sаnki yаlnızım, sevenim yok, değerim yok yаnındа
Unut eski günleri, geçmişte kаlsın
Bırаk şu yаlаn dünyаdаn, bizi ölüm аyırsın
Yаlnız beni beni sev kimseyi sevme
Kimseye gitme
Sаkın beni kаndırmа utаndırmа
Beni аldаtmа”
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