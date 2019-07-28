Popçu; İngiliz, Belçikalı ve Fransız dansçılarla İngiltere'de kampa girdi. Kareografi çalışıyorlar.

Hadise bu konser için kesenin ağzını açtı. Sadece 14 dansçının uçak biletleri, konaklama ücretleri ve gösterileri 320 bin lira.

Hadise 6 kostüm siparişi verdi. 6 ayrı modacı 400 bin lirayı peşin ödedi. Botlarını bile Jennifer Lopez'in ayakkabı tasarımcısına özel yaptırıyor.

Sahne şovunun teknik ve görsel maliyetiise 380 bin lira. Bu konser Hadise’ye daha şimdiden toplam 1 milyon 100 bin liraya mal oldu.

PAZAR POSTASI