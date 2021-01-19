Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı

Hadise geçen ay sevgilisi Kaan Yıldırım’dan ayrıldığını açıklamış ama birkaç gün sonra barışmıştı. Şarkıcı dün reklam yüzü olduğu markanın basın toplantısına katıldı. İlişkisine dair “Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020’de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim beni daha iyi anlayacaktır. Şimdi çok mutluyuz” dedi.

Evlilik var mı?

Evlilik sorusuna “Olursa duyarsınız” yanıtını veren Hadise muhabirlerin “Kaan Bey barışmak için yollarınıza gül döktü mü?" sözleri karşısında kahkaha attı.







