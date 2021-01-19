Magazin Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı

Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı

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Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı

2020'nin son günlerinde ayrıldıklarını açıklayan Hadise ve Kaan Yıldırım'dan güzel haber geldi. Ünlü şarkıcı barıştıklarını duyurdu.

19 Ocak 2021, Salı 08:10 Son Güncelleme:
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Hadise geçen ay sevgilisi Kaan Yıldırım’dan ayrıldığını açıklamış ama birkaç gün sonra barışmıştı. Şarkıcı dün reklam yüzü olduğu markanın basın toplantısına katıldı. İlişkisine dair “Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020’de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim beni daha iyi anlayacaktır. Şimdi çok mutluyuz” dedi.

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Evlilik var mı?

Evlilik sorusuna “Olursa duyarsınız” yanıtını veren Hadise muhabirlerin “Kaan Bey barışmak için yollarınıza gül döktü mü?" sözleri karşısında kahkaha attı.


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