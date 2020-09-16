Hadise yeni sayfa açtı!

Ünlü şarkıcı Hadise, ablası Hülya Açıkgöz’den resmi internet sayfası “hadise.com”u mahkeme yoluyla alamayınca kendine “hadise.world” sitesini açtı. Açıkgöz, 2004 yılında Hadise’nin menajerliğini üstlenirken “hadise.com” alan adını satın almış ve sanatçının resmi sayfası olarak belirlemişti. Sitede sanatçının, eski ve yeni müzik çalışmalarının haberleri, videoları ve konser tanıtımları yer alıyordu.

Hadise, ablasıyla arası bozulduktan sonra uzun bir süre domain adresini geri almaya çalıştı. Açıkgöz, site için kardeşinden 35 bin Euro istedi. Ünlü şarkıcı, ücreti vermek istemeyince olayı mahkemeye taşıdı. Bu sırada abla Açıkgöz ise alan adını satışa çıkardı. Sitede “Bu domain satılıktır” açıklaması yer aldı. Domain sitelerinde ise “hadise.com” için minimum satış tutarı 225 bin TL gösterildi.

Tüm bağlarını kopardı

Hadise, mahkeme sonucunu daha fazla beklemeden yeni bir site açtı. “hadise.world” isimli yeni resmi internet sayfasını aktif hale getiren Hadise, ablasıyla tüm bağlarını da koparmış oldu. Ünlü şarkıcı, aktif hale gelen sayfasının yoğun ilgi gördüğünü söyledi:

“Gösterdiğiniz ilgiden dolayı hadise.world kilitlendi. Mutlu ve şaşkınım. Teşekkürler.”







