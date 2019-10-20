Sosyal medyayı en çok kullanan ünlülerin başında gelen Hadise, altın rengi süper mini ve göğüs dekolteli elbisesiyle göz doldurdu.

Kulis videosunu paylaştı

Instagram hesabından konser öncesi kulis videosu paylaşan Hadise, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Hadise paylaştığı videoda kıyafeti, makyajı, frikiği ve yaptığı bir hareket ile dikkatleri üzerine çekti.

'Altın kız'

Kıbrıs'ta sevenleriyle buluşan Hadise sahne kıyafetiyle çok beğenilmişti.

Altın rengi, süper mini ve göğüs dekolteli elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken genç şarkıcıya hayranları 'Altın kız' diye tezahürat yapmıştı.





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