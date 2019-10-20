Hadise'den çok konuşulacak kulis paylaşımı
Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta sahneye çıkan Hadise, konser öncesi kulis videosunu paylaştı. Hadise'nin video paylaşımı büyük ilgi çekti
Sosyal medyayı en çok kullanan ünlülerin başında gelen Hadise, altın rengi süper mini ve göğüs dekolteli elbisesiyle göz doldurdu.
Kulis videosunu paylaştı
Instagram hesabından konser öncesi kulis videosu paylaşan Hadise, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.
Hadise paylaştığı videoda kıyafeti, makyajı, frikiği ve yaptığı bir hareket ile dikkatleri üzerine çekti.
'Altın kız'
Kıbrıs'ta sevenleriyle buluşan Hadise sahne kıyafetiyle çok beğenilmişti.
Altın rengi, süper mini ve göğüs dekolteli elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken genç şarkıcıya hayranları 'Altın kız' diye tezahürat yapmıştı.