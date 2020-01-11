Hadise'den Siena Leyla'ya özel konser

Hadise, kasım ayında anne olan Tülin Şahin’i ziyarete gitti. Şahin'İn kızına şarkı söyledi.

A A
Hadise'den Siena Leyla'ya özel konser

Hadise, 4 Kasım’da anne olan Tülin Şahin’i dün ziyaret etti. Siena Leyla’yı öpüp okşadı, kucağından indirmedi. Hatta çok özel konser verdi, Siena Leyla’ya ‘I Love You Baby’ şarkısını söyledi.

"Çocukları çok seviyorum"

Hayranları,“Kucağına çok yakışmış, haydi artık vakit kaybetme” yorumları yaptı. Şarkıcı her röportajında “Kendimi anne olmaya hazır hissediyorum, çocukları çok seviyorum”diye konuşuyor.

Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Kim Kardashian buzdolabının kapılarını takipçilerine açtı