Hadise, 4 Kasım’da anne olan Tülin Şahin’i dün ziyaret etti. Siena Leyla’yı öpüp okşadı, kucağından indirmedi. Hatta çok özel konser verdi, Siena Leyla’ya ‘I Love You Baby’ şarkısını söyledi.

"Çocukları çok seviyorum"

Hayranları,“Kucağına çok yakışmış, haydi artık vakit kaybetme” yorumları yaptı. Şarkıcı her röportajında “Kendimi anne olmaya hazır hissediyorum, çocukları çok seviyorum”diye konuşuyor.