Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından sık sık adından söz ettiren Hadise, Reynmen'in yeni çıkardığı Ela isimli şarkısıyla otel odasından dans etmişti. Hadise'den sonra şarkıcı Ebru Polat da Ela şarkısıyla dans etti.

Polat, bu anların videosunu "1 tane de benden gelsin. Ne de olsa ben de yarı İzmir yarı Sivaslıyım. Hadise ve Reynmen." yazarak paylaştı.

Ebru Polat'ın yayınladığı video 1 saatte 600 bin kişi tarafından izlendi. Şarkıcının hayranları videoya binden fazla yorum yaptı.

İŞTE EBRU POLAT'IN PAYLAŞTIĞI O VİDEO:

HADİSE'NİN PAYLAŞTIĞI VİDEO: