Şarkıcı Hadise güzellik sırlarını şöyle sıraladı:

Her gün en az 8 en çok 10 km yürüyorum

Dans ediyorum, yoga ve pilates yaparak zinde kalıyorum

Her sabah aç karnına 1 adet hurma yiyorum

Gün içinde badem, fındık fıstık, ceviz ve muz olmazsa olmazım.

Ayda bir ödem masajı yaptırıyorum.





Tüm kıyafetleri alıyor

‘O Ses’te giydiği İtalyan ve Fransız marka kıyafetleriyle dikkat çeken Hadise’nin her biri 20 ile 30 bin TL arasında değişen kostümleri gerçekten alıp almadığı merak konusuydu. ‘Hadise elbiseleri programdan sonra iade ediyor’ deniliyordu. Pop yıldızının son 4 aydır giydiği tüm kıyafetleri aldığı ortaya çıkmıştı.

Özel elbise de diktiriyor

Hadise bununla da yetinmedi. Dünyaca ünlü marka Versace’ye özel bir elbise diktiriyor. Provalar için önümüzdeki günlerde İtalya’nın, Milano kentine gidecek olan Hadise’nin kıyafeti, aksesuvar ve ayakkabısıyla birlikte 100 bin TL’yi bulacakmış.