Magazin Hadise'nin 5 güzellik sırrı

Hadise'nin 5 güzellik sırrı

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Hadise'nin 5 güzellik sırrı

Hadise, Cosmopolitan dergisinin şubat sayısına kapak oldu. Güzellik sırlarını verdi...

30 Ocak 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Hadise güzellik sırlarını şöyle sıraladı:

  • Her gün en az 8 en çok 10 km yürüyorum
  • Dans ediyorum, yoga ve pilates yaparak zinde kalıyorum
  • Her sabah aç karnına 1 adet hurma yiyorum
  • Gün içinde badem, fındık fıstık, ceviz ve muz olmazsa olmazım.
  • Ayda bir ödem masajı yaptırıyorum.


Tüm kıyafetleri alıyor

‘O Ses’te giydiği İtalyan ve Fransız marka kıyafetleriyle dikkat çeken Hadise’nin her biri 20 ile 30 bin TL arasında değişen kostümleri gerçekten alıp almadığı merak konusuydu. ‘Hadise elbiseleri programdan sonra iade ediyor’ deniliyordu. Pop yıldızının son 4 aydır giydiği tüm kıyafetleri aldığı ortaya çıkmıştı.

Özel elbise de diktiriyor

Hadise bununla da yetinmedi. Dünyaca ünlü marka Versace’ye özel bir elbise diktiriyor. Provalar için önümüzdeki günlerde İtalya’nın, Milano kentine gidecek olan Hadise’nin kıyafeti, aksesuvar ve ayakkabısıyla birlikte 100 bin TL’yi bulacakmış.

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