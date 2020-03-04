Hülya Açıkgöz icra takibine itiraz edince takip durdu. Hürriyet'in haberine göre; takibin durması üzerine itirazın iptali istemiyle İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne 34 bin 135 bin liralık dava açan banka, ayrıca Hülya Açıkgöz’ün icra inkâr tazminatına çarptırılmasını istedi.

Bir dönem Hadise'nin menajerliğini yapan Hülya Açıkgöz, uzun bir süredir kız kardeşiyle görüşmüyor. Hatta ikilinin arasında geçen hafta şöyle bir olay yaşandı: Hülya Açıkgöz, menajerliğini yaptığı dönemde kardeşi Hadise için ‘hadise.com’ adresini 30 bin TL ödeyerek satın almıştı. Ama malum; geçen yıl araları bozuldu. Adresi kendi üzerine geçirmek isteyen Hadise, satın alma işleminin yapıldığı İsviçre’de ablasına dava açtı. Ama kaybetti.

'Zehirli insan zehirlidir'

Hülya Açıkgöz de ‘hadise.com’u 30 bin dolara satılığa çıkardı. Buna sinirlenen Hadise Instagram’dan yaptığı açıklamada “O hâlâ senin kız kardeşin demekten vazgeçin. Zehirli insan zehirlidir! Aileden olsun ya da olmasın size sürekli zarar veren insanlardan kaçmakta özgürsünüz” dedi.



