Posta-Portre’nin bu haftaki konuğu Hadise.

Hadise’yi seven de vardır, samimi bulmayan da ama herkes onu bilir. Takside, beach club’da ya da sokakta onun şarkıları mutlaka kulağınıza değmiştir. ‘Şampiyona şeker geliyooo’ şarkısı hâlâ kafamda koca bir soru işaretiyle yerini koruyor. Şarkıyı bir türlü çözemedim. Neyse, konumuz bu değil.

Instagram profili ışıltılı ve renkli. Gerçek dünyadan izole görünse de bu maskeli balo içinde çok da göze batmıyor. “Beğenmeyenler fotoğrafa zoom yapsın onlara güzel bir hediyem var” yazarak paylaştığı fotoğrafı favorim.

Fotoğrafta şapkasını tuttuğu eliyle yaptığı bir işaret var. Ben söyleyemem siz zoom yapın ve bakın! Biraz sert olmuş ama bıkmış demek ki insanların eleştirilerinden. Bu bir kuraldır: Göz önünde olduğun sürece eleştirilirsin. Kariyerinin başında bunu çözmüş olmalıydı.

YORUMA KAPALI

Eleştirileri gerçekten kafasına takan biri olmalı ki fotoğraflarını yoruma kapatmış. Birinin ona nasıl “Amaaaan bana ne” diyeceğini öğretmesi lazım. Bu konuda nirvana Şeyma Subaşı’dır. Taş olsa çatlardı. Hadise, hassas biri demek ki.

Gerçi insanların da Instagram’da Hadise’ye neden yüklendiklerini anlamıyorum. Gayet sıradan ve sürprizsiz bir profil. Genelde kendisini paylaşıyor. Kendi profiline girdiğinde aynaya bakıyor gibi hissediyordur. İçindeki çocuğu yaşattığını gösteren Minnie Mouse tacıyla paylaştığı fotoğrafı bence en şıkır şıkır fotoğraflarından çok daha güzel.

GALİBA BAKKALA DA BÖYLE GİDİYOR

Profilinde arada bir Jennifer Lopez’le karşılaştığımızı zannetsek de araya reklam ve konser fotoğrafları girince hemen toparlanıyoruz. Yüzü benzemiyor ama paylaştığı fotoğraflarda bazı sahne kostümleri ve saçı abartısız andırıyor.

Nadir de olsa ‘gelinin kız kardeşi’ abiyeleri de var ama göz ardı edilebilecek düzeyde. Günlük yaşamına dair pek paylaşımı yok ama insan bir an “Bakkala da böyle mi gidiyor ya” diyor. Hadise, işine aşık sanatçılarımızdan biri; profilinde çoğunlukla sahneyle, klipleriyle ilgili paylaşımlar var.

ÇABASINI KUTLUYORUZ

Tam 9 milyon 9 yüz bin takipçisi var ve hiç kimseyi takip etmiyor. Bir Yıldız Tilbe vakasıyla daha karşı karşıyayız. Hatırlarsanız o da kimseyi takip etmiyordu. Tabii ki Hadise, Yıldız Tilbe gibi umursamaz değil.

Paylaşımlarını özenle seçiyor. Instagram fenomeni Burak Altındağ’dan etkilenip ‘Sevgililer gününü yalnız geçirince ben’ başlıklı kendini yerlere attığı bir fotoğrafı var. Bunun bir de ‘Seninki geliyor doğal davran’ versiyonu var ama onun lafını etmeyeceğim. Herkes komik olmak zorunda değil; çabasını kutluyoruz.

1000 FİDAN BAĞIŞLADI

İlk fotoğrafını 2012’de paylaşmış ve 4893 beğeni almış. Son paylaşımı ise 251.092 beğeni almış. 2012’den bu yana fotoğrafların kalitesi de takipçileri de orantılı olarak artmış.

Duyarlı bir birey olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yanan ormanlarımız onu da çok üzmüş ve ormanlardan özür dilemek için Reynmen’in ‘Fidan Challenge’ meydan okumasını kabul ederek 1000 fidan bağışlamış. Bu müthiş hareketini takdir ediyor ve kendisini alkışlarla uğurluyoruz.

FUNDA DURU



