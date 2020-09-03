Hadise, “Küçük Bir Yol” şarkısının klibini "Bugüne kadar çektiğim en değerli, en çok üzerine titrediğim ve beni en heyecanlandıran klip oldu" notuyla duyurdu. Klibinde dekolteden uzak kıyafetlerle kamera karşısına geçti. Hayranları “Kaan Yıldırım farkı... Enişte kıskanç galiba” şeklinde yorumlar yaptı.

Dün Kaan Yıldırım sosyal medya hesabından sevgilisi Hadise ile paylaşımda bulunmuştu. Kaan Yıldırım'ın klip çekiminde yalnız bırakmadığı aşkı Hadise ile romantik paylaşımındaki "Küçük Bir Yol" etiketi dikkat çekmişti.





Kutlama pastası

Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'e düşkün olan ünlü popçu onun için özel bir Instagram hesabı açmıştı. Benek'in Instagram hesabını yöneten Hadise, yeni şarkısı için seçtiği kutlama pastasıyla dikkat çekmişti.

Benek'in hesabından yayınlandığı fotoğrafa Hadise, “Beklemedeyiz… Küçük Bir Yol” notunu düşmüştü.