Türkiye Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Türkiye

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

10 Ocak 2022, Pazartesi 01:16 Son Güncelleme:
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Kaza, akşam saatlerinde Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 63 ABG 611 plakalı otomobil ile 63 AAT 348 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kazada yaralanan Mahmut Çakmak, Hasan Çakmak, Zuhal Çakmak, Muhittin Kelekçi, Ayşe Kılıç, Yakup Kılıç ve Sibel Kılıç'ı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA) 

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