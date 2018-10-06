Hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

06 Ekim 2018, Cumartesi 13:56
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Kaza, Şanlıurfa- Bozova karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Şerif Kurtalan idaresindeki 63 K 9818 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Nezire Canbek'e (66) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Canbek, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Canbek’in cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarını teslim edildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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