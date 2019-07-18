Hafriyat kamyonu devrildi, sürücü saniyelerle kurtuldu İstanbul Üsküdar’da bir hafriyat kamyonunu taş yüklendiği sırada aniden yola devrildi. Kamyon sürücüsünün yaralandığı olayda, yoldan geçen bir sürücü de taşların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu