Hafsanur Sancaktutan ve Seray kaya istismarcıları ifşa ettiler

Son Yaz dizisinin ünlü oyuncusu Hafsanur Sancaktutan Elmalı Davası'nda yaşananlardan sonra Instagram hikayesinde bir açıklamada bulundu. Sancaktutan, Instagram hikayesinde şu paylaşımı yaptı:

"Okuyun bu hikaye çok tanıdık! Susup ayıptır aman duyulmasın diyen herkes! Evet siz de çocuk istismarı yapıyorsunuz. İtiraf ediyorum, benim de hikayem buna benzer! Ben de ifşalasam mı herkesi? Utanırlar mı yaptıklarından?"

Sancaktutan bir diğer paylaşımında, "Dedem tarafından istismara uğradım, pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim. Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyorum! Kızlar susmayın! Artık susmak yok çünkü yanlız değiliz. Sizler çok değerlisiniz çünkü sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

SERAY KAYA DA SES VERDİ

Oyuncu Seray Kaya da Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla, arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını açıkladı.

Mesajına "Ben de çocuktum!" diye başlayan 30 yaşındaki oyuncu, "Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum. Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım istismarın suçlusu ben değilim" ifadelerini kullandı.

Seray Kaya, açıklamasına şöyle devam etti:

"Artık korkmuyorum. Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyuramayan, istismara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim."