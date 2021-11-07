'Son Yaz' dizisiyle ünlenen Hafsanur Sancaktutan, reklam verenlerin gözdesi haline geldi. Bir mücevher firmasının yüzü olan 21 yaşındaki oyuncu, şimdi de bir kozmetik firmasıyla reklam anlaşması yaptı. 1 milyon liraya sözleşme imzalayan Sancaktutan, kazandığı parayı gayrimenkule yatırmayı planlıyor.