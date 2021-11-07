Magazin Hafsanur Sancaktutan'ın reklam filminden alacağı ücret dudak uçuklattı

Hafsanur Sancaktutan'ın reklam filminden alacağı ücret dudak uçuklattı

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Hafsanur Sancaktutan'ın reklam filminden alacağı ücret dudak uçuklattı

Geçtiğimiz ay final yapan ‘Son Yaz’ isimli diziyle tanınan Hafsanur Sancaktutan dizinin bitiminin ardından servet değerinde bir projeyle anlaştı. Hafsanur Sancaktutan’ın kazanacağı tutar ise dudak uçuklattı.

07 Kasım 2021, Pazar 15:04 Son Güncelleme:
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'Son Yaz' dizisiyle ünlenen Hafsanur Sancaktutan, reklam verenlerin gözdesi haline geldi. Bir mücevher firmasının yüzü olan 21 yaşındaki oyuncu, şimdi de bir kozmetik firmasıyla reklam anlaşması yaptı. 1 milyon liraya sözleşme imzalayan Sancaktutan, kazandığı parayı gayrimenkule yatırmayı planlıyor.

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