Gebeliğin ilk haftaları pek çok annenin farkında bile olmadığı bir dönemdir. Genellikle 4 haftada da hamileliğin ilk belirtilerinin devam ettiği bir süreçtir. 4. Haftada “bebeğin tutunma kanaması” dediğimiz kanamalar görülebilir. Anne adaylarının mutlaka hekim kontrolünde olması gerekir. Gebeliğin başlarında, 4. Haftasında neler oluyor? Hamilelik döneminde cinsel ilişki bebeğe zarar verir mi? Hamilelik sürecinde kanamalar normal mi? Hamilelikte mide bulantısı ve baş dönmesi önlenebilir mi? Vajinal akıntı hamilelik belirtisi olabilir mi? soruları sıklıkla merak edilen konuların başında geliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Yalçın Bahat gebeliğin 4. haftasını anlattı.

Hamilelik sürecinde kanamalar normal mi?

Hamilelik sürecinde herhangi bir kanama olması normal karşılanmamalı, mutlaka doktor kontrolüne gidilmelidir. İlk dönemde tutunma kanaması olarak tabir ettiğimiz kanamalar olabilirken, daha ileri dönemde bu kanamalar düşük veya erken doğum nedeni olabilmektedir.

Hamilelikte mide bulantısı ve baş dönmesi önlenebilir mi?

Hamilelikte mide bulantıları çoğu zaman hormonal dalgalara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bazı hastalarda daha hafif seyrederken, bazılarında ise inatçı, ilaç tedavisine cevap vermeyen ve kilo vermeye yol açan kusmalar görülmektedir. Bu durumlarda beslenme düzenlenmesi ve bazı tamamlayıcı tıp metotları bulantının azaltılmasında bizlere yardımcı olmaktadır. Baş dönmesi ise yine hormonal etkilere bağlı olarak daha düşük seyreden tansiyona bağlı olarak sık izlenmektedir. Bol su tüketimi ve uzun süreli ayakta durmamak önerilmektedir.

Hamilelik döneminde cinsel ilişki bebeğe zarar verir mi?

Hamilelik döneminde annede ek bir risk faktörü (düşük tehdidi, kanama gibi) yoksa cinsel ilişki kısıtlanmamaktadır. Olası bir kanama durumunda doktor kontrolünde kısıtlandıktan sonra tekrar izin verilebilmektedir.

Vajinal akıntı hamilelik belirtisi olabilir mi?

Vajinal akıntılar hamilelik döneminde artmakla birlikte erken dönemde bulgulardan biri olabilir. Ancak tek başına hamilelik belirtisi olarak değerlendirilmemelidir.

Betül Meral SARIİZ / Editör

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