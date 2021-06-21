Hafta içi sokağa çıkma yasağı kademeli normalleşme tedbirleri ile bir süredir saat 10.00’da başlayıp sabah 05.00’te bitiyordu. Vatandaşların gözü hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yeni kararların beklendiği Kabine toplantısına çevrilmişti. Toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi sokağa acıkma yasağı kalktı mı? sorusunu da yanıtladı…

Milyonlarca vatandaş Kabine toplantısının ardından Hafta içi sokağa çıkma yasağına ilişkin yeni kararları merakla bekliyordu. Saat 15.30’da başlayan toplantı akşam saatlerinde sona ererken, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından önümüzdeki dönemde geçerli olacak uygulamaları kamuoyu ile paylaştı. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İşte, hafta içi sokağa çıkma saatleri

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu sonrasında yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

‘1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçiliyor’