Türkiye Hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Erdoğan açıkladı…

Hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Erdoğan açıkladı…

Türkiye

Hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Erdoğan açıkladı…

Türkiye’nin beklediği sokağa çıkma yasakları ile ilgili kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile alınan kararı açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…

21 Haziran 2021, Pazartesi 19:51 Son Güncelleme:
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Hafta içi sokağa çıkma yasağı kademeli normalleşme tedbirleri ile bir süredir saat 10.00’da başlayıp sabah 05.00’te bitiyordu. Vatandaşların gözü hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yeni kararların beklendiği Kabine toplantısına çevrilmişti. Toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi sokağa acıkma yasağı kalktı mı? sorusunu da yanıtladı…

Milyonlarca vatandaş Kabine toplantısının ardından Hafta içi sokağa çıkma yasağına ilişkin yeni kararları merakla bekliyordu. Saat 15.30’da başlayan toplantı akşam saatlerinde sona ererken, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından önümüzdeki dönemde geçerli olacak uygulamaları kamuoyu ile paylaştı. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İşte, hafta içi sokağa çıkma saatleri

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu sonrasında yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

‘1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçiliyor’

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